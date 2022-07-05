شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة أخيرة من سواريز للاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبين بفندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب خالد بشارة الذي سيستضيف مباراة الجونة في الدوري ، وشرح سواريز للاعبي الأهلي التعليمات الأخيرة ودور كل لاعب في المباراة التى تُعد الأولى للمدرب البرتغالي الجديد في الدوري.

ووصل الأهلي منذ قليل ملعب خالد بشارة استعدادًا لمواجهة فريق الجونة والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.