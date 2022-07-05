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تامر مصطفي يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، علي ستاد خالد بشارة ، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:..
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عمرو طارق – محمد نجيب – محمود الجزار – عمرو سعداوي.
خط الوسط: سيف العجوز – علي زعزع - إسلام محارب – كريم طارق.
خط الهجوم: محمود الشبراوي – خالد قمر .

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمود الغرباوي ولؤي وائل وأحمد عامر ومحمد عبد الجواد وعمرو بركات وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر وأرناود ودانيال آيدي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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