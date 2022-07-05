شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفي يعلن تشكيل الجونة لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل، علي ستاد خالد بشارة ، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:..

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق – محمد نجيب – محمود الجزار – عمرو سعداوي.

خط الوسط: سيف العجوز – علي زعزع - إسلام محارب – كريم طارق.

خط الهجوم: محمود الشبراوي – خالد قمر .

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمود الغرباوي ولؤي وائل وأحمد عامر ومحمد عبد الجواد وعمرو بركات وإسلام عبد النعيم وناصر ناصر وأرناود ودانيال آيدي.