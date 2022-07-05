شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب حسين الشحات عن الأهلي بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه حسين الشحات لاعب الأهلي شبح الغياب عن الفريق فترة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع بعدما أثبتت الاشعة التي أجراها اللاعب اليوم ،الثلاثاء، إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة.

ومن المقرر أن يُجري الشحات جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يبدأ البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية ، وبعد هذه الإصابة ينتهي موسم حسين الشحات مع الأهلي .

وخرج الشحات من قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة بالغردقة في الدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان، وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، ولكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، ويبزغ نجمه مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الاماراتى ثم ينضم للأهلى.

وإجمالا شارك حسين الشحات في 137 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 8634 دقيقة لعب، سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 29 هدف وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج حسين الشحات مع الاهلى ببطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولة لكأس مصر ومثلها للسوبر المحلى ، كما توج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

يجيد حسين الشحات اللعب فى أكثر من مركز بالخط الهجومى، مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمى وكذلك ظهير أيمن.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.