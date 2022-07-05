شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد شريف إكرامي من قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا المقرر لها غدًا في إطار مواجهات دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر. وشهدت القائمة استمرار استبعاد شريف إكرامي الذى مازال يعاني من الإجهاد، وتواجد أحمد الشناوى والمهدي سليمان. وضمت القائمة المختارة: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي _ يوسف نادر خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - حسين السيد خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس