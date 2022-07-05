شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "دكة" الأهلي فى مباراة الجونة بالغردقة ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة الأهلي في مباراة الجونة بالدوري ، كلاً من : علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد محمود وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق .

ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعه _ ايمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.