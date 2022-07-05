شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم البطولة الأفريقية للجمباز الفنى كبار وناشئين المؤهلة إلى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الإتحاد المصري للجمباز البطولة الأفريقية للجمباز الفني كبار وناشئين خلال الفترة من 7 حتي 11يوليو الجاري على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لاوليمبياد باريس 2024. وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الفني للكبار والناشئين بمشاركة 95 لاعب ولاعبة يمثلون 8 دول وهي الجزائر والكامرون وتونس وجنوب افريقيا والسنغال وزيمبابوي والمغرب ومصر البلد المضيف. ويمثل منتخب مصر فى البطولة الأفريقية للجمباز الفني.. منتخب الرجال عمر العربي وزياد خاطر واحمد علي ومحمد منتصر وعبدالرحمن عبدالحليم وعلي زهران المدربين ، عرفات محمود وشريف جودت منتخب الناشئين مصطفى وليد حسين ومحمد حسام فتحي ويحيى محمد زكريا واسر ايمن الكيكي وعبدالله عبدالحليم المدربين ، محمد عبدالروؤف ومصطفي عمر والمدير الفني جمال مطر . ويمثل منتخب الانسات جنا هاني وجنا عادل وجنا ابراهيم وزينة ابراهيم ونانسي طمان . المدربين ، اماني جمال ومحمود موسي . ويمثل منتخب الناشئات جودي جوهر وسيرين ابوالهدي وشمس علي وحلا الشاعر ولينا النجار وحبيبة حسام المدربين رضوي الجوهري وعمر ابراهيم والمدير الفني زكريا محي الدين وحقق منتخب مصر للجمباز الفني نتائج طيبة فى دورة العاب البحر المتوسط آلتي نظمتها دولة الجزائر والتى تعد أفضل نتائج فى تاريخ دورات البحر المتوسط للفرق والفردي العام للجمباز الفنى رجال وانسات نتائج الفرق حاز فريق الرجال على المركز الخامس حاز فريق الانسات على المركز السادس نتائج الفردى العام احرز اللاعب عمر العربى المركز الرابع فردى عام احرزت اللاعبه جنا هانى المركز السادس فردى عام نتائج فردى الاجهزه الفنى رجال احرز اللاعب على زهران الميداليه البرونزيه والمركز الثالث على جهاز الحلق احرز اللاعب عمر العربى المركز الخامس على جهاز الحلق احرز اللاعب عمر العربى المركز الرابع على جهاز الارضى احرز اللاعب عمر العربى المركز السادس على جهاز حصان القفز احرز اللاعب احمد اشرف المركز السادس على جهاز العقله نتائج فردى الاجهزه الفنى انسات احرزت اللاعبه جنا هانى المركز السادس على جهاز حصان القفز في حين توج على زهران ببرونزية جهاز الحلق وتعتبر هذه البطولة هي ثاني البطولات الأفريقية آلتي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بعد تنظيم بطولة افريقيا للجمباز الايقاعي الشهر الماضي