شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يغيب عن قائمة سيراميكا أمام بيراميدز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا قائمة الفريق استعداداً لمواجهة بيراميدز غدا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

واستبعد أحمد سامى محمد حسن من القائمة بسبب استمرار معاناته من إصابة العضلة الخلفية الذى لن يمكنه من المشاركة في مباراة بيراميدز ويبحث أحمد سامى عن تجهيز البديل الأمثل للاعب للدفع به في لقاء الفريق السماوى بالكأس.

وضمت القائمة 20 لاعباً جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - مصعب البطاط

خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمد توني - عبد الرحمن بودي - إيفانز منساه - كوامي بونسو - مصطفى ميسي - حسام محمد - شريف دابو

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين - حمزة مجدي