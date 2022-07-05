شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. نشاط من الأهلي والجونة.. والتعادل السلبي يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من الأهلي والجونة المقامة حالياً بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز والنتيجة مازالت هي التعادل السلبي.

بدأ اللقاء بفترة جس نبض من جانب الفريقين وغابت الخطورة على مرمى الفريقين وجاءت أول الفرص في الدقيقة السادسة من كرة عرضية في الدقيقة السادسة بعدما مرر صلاح محسن كرة إلى أفشة وسدد الأخير لكن محمد نجيب أبعد الكرة.

ونال سيف العجوز لاعب الجونة بطاقة صفراء للخشونة مع حمدي فتحي في الدقيقة 13، وبمرو الوقت ينشط أداء الفريقين فالأهلي ضغط عن طريق أفشة وصلاح محسن وشريف لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل.

كما ضغط الجونة عن طريق أسلام محارب ومحمود الشبراوي وخالد قمر .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعه _ ايمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف .

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد محمود وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

فيما يضم تشكيل الجونة ، كلاً من : عماد السيد ، عمرو طارق – محمد نجيب – محمود الجزار – عمرو سعداوي ، سيف العجوز – علي زعزع - إسلام محارب – كريم طارق ، محمود الشبراوي وخالد قمر .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29















































