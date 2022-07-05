شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف مشجع فى نهائي كأس مصر بين الأهلي و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي بطولة كأس مصر ، بواقع 2500 مشجع لكل فريق ، في اللقاء المقرر له التاسعة مساء بإستاد القاهرة.

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بشروط المباراة النهائية،، والتي جاء فيها أن الأهلي سيرتدي الزي الأساسي بينما يظهر الزمالك بالزي الاحتياطي.

كشف اتحاد الكرة المصري، سبب أفضلية النادي الأهلي علي غريمة الزمالك، في ارتداء الزي الأساسي له وذلك في مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2021 ، لأن اللقاء سيقام بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30 وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتي قبل الزمالك.

وأضاف مسؤولو الجبلاية، أن لهذا السبب أيضًا، يعد الأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس، وبالتالي يرتدي زيه الأساسي.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى النهائي بعد الفوز علي بتروجيت بهدفين دون رد، بينما الزمالك صعد عقب الانتصار على أسوان بهدفين لهدف.