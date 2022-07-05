شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يصحح أخطاء لاعبى إيسترن كومبانى قبل مواجهة المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومبانى، تدريبات بدنية في «الجيم» بعد ظهر اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن في الدور 16 من كأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل ويستضيفها ستاد برج العرب في السادسة مساءً.

وشهد مران اليوم فقرة تكتيكية تحت إشراف علاء عبدالعال المدير الفني، الذي أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وتحفيظ بعض الجمل الخططية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال للوصول لأفضل شكل بدني وفني باللاعبين لاستئناف مبارياتهم بالكأس وبطولة الدورى بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى بطولة الدورى.

وأكمل الفريق مرانه المحدد من قبل الجهاز الفني للفريق برنامجا تدريبيا للاعبين لتنفيذه في الجيم تحت إشراف أحمد فتحي مدرب أحمال الفريق، للتأكيد على جاهزيتهم الفنية والبدنية الكاملة قبل مواجهة المصري.

ويغيب عن إيسترن كومبانى 3 لاعبين مهمين لدى علاء عبد العال، وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم أيضا عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى منشأ العضلة الضامة والذى سيبعده شهرا عن الفريق، فى الوقت الذى يعانى فراس بن عيفية من مزق فى العضلة الخلفية ستبعده 15 يوما، بينما يضع الحسينى طه قدمه فى الجبس بسبب معاناته من مزق فى وتر الأنكل والذى يحتاج 10 أيام على الأقل.