شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على كفر الشيخ 6 / 1 و يتأهل لربع نهائي الكأس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سموحة إلى دور الـ8 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على كفر الشيخ بنتيجة 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 /2022 .

سجل الأهداف كل من مصطفى الخواجة و مروان حمدى و صديق أوجولا و عبد الكبير الوادى ( هدفين ) و صديق كابالا بينما جاء هدف فريق كفر الشيخ بالخطا من مدافع فريق سموحة اللاعب خالد عبد الفتاح .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة كبيرة من لاعبى فريق سموحة السكندرى و الغى الحكم ركلة جزاء للفريق في الدقيقة 38 عقب عرقلة مروان حمدى داخل منطقة جزاء فريق كفر الشيخ .

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني كالتالى

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أحمد حكم- رجب نبيل – خالد عبد الفتاح- بهاء مجدي

خط الوسط: محمد كناريا – مصطفى الخواجة – حسين فيصل – صديق أوجولا – عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان حمدي .

بينما جاء تشكيل فريق كفر الشيخ يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد فتحي

خط الدفاع: محمد نبيل أحمد – هابو ديالو – أحمد عبد المنعم – محمد يوسف

خط الوسط: منعم سيرة – محمود فتحي – نادر فؤاد – أحمد كفته – شيكو محارب

خط الهجوم: موسى أولاري