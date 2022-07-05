شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها حسين الشحات لاعب الأهلي اليوم ،الثلاثاء، إصابته بقطع في غضروف الركبة ، وخرج الشحات من قائمة الأهلي لمباراة الجونة المقامة حالياً بإستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.

وطلب الجهاز الطبي من حسين الشحات إجراء أشعة للإطمئنان عليه بعدما أشتكى من آلام في الركبة وجاءت نتيجة الأشعة إصابة اللاعب بقطع في غضروف الركبة.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعه _ ايمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.