شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن وشريف وطاهر فى التشكيل الأساسي للأهلي أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة الجونة المقرر إقامتها بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل ، كلاً من : محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعة _ أيمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ محمد مجدي أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.