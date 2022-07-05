شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: سواريز تحت التجربة والأهلى يحتاج إلى تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طه إسماعيل محلل قناة "أون تايم سبورتس" إن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق للأهلى ما زال تحت التجربة ومن المبكر الحكم عليه مشددا على من ينتقده بعدم التسرع أو السخرية منه.

أكد نجم الأهلى الأسبق خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة المارد الأحمر والجونة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام أن الفريق الأحمر يحتاج إلى التطوير في بعض الأمور الفنية وعلى رأسها الجانب الدفاعى.

أوضح إسماعيل أن الأهلى لديه أخطاء دفاعية قاتلة قد تؤثر على مستوى الفريق أن لم يعمل سواريز على إيجاد حلول لها مؤكدا أنها ظهرت جليا في مباراة سموحة الماضية في الدورى العام وكلفت الفريق الأحمر خسارة ثلاثة نقاط غالية.

أضاف إسماعيل:" الأهلى أيضا لديه مشكلة في بناء الهجمة وريكاردو سواريز ينتظره عمل كثير داخل القلعة الحمراء من أجل تحسين أداء المارد الأحمر وكذلك اللاعبين عليهم دور كبير مع المدرب وعليهم الالتزام به".