شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التسوية والتحكيم يرفض دعوى بطلان انتخابات الملاكمة على منصب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفضت محكمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي الدعوى المرفوعه ببطلان انتخابات اتحاد الملاكمة على منصب الرئيس المرفوعه من محمد السيد توما والمقامة برقم 44 لسنة 5 ق لعام 2021.

وتداولت الجلسات في مركز التسوية والتحكيم وقررت محكمة مركز التسوية والتحكيم اليوم رفض الدعوى المقامة بسبب رفعها بعد الميعاد القانوني .

وكانت انتخابات اتحاد الملاكمة أقيمت يوم 6 نوفمبر 2021 وأسفرت عن فوز الدكتور عبدالعزيز غنيم برئاسة الاتحاد.

يذكر أن ، محكمة الاستئناف بمركز التسوية والتحكيم، ألغت أمس الإثنين، الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 81 بشأن التشكيك في نتيجة الاتحاد المصري للكاراتيه وبطلانها.

وأصدر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا جاء فيه: "بعد كل محاولات النيل من الاتحاد ومجلس إدارته ومحاولات تعطيل مسيرة الإنجازات التي تحققت في كافة المستويات العمرية بالنسبة لأبنائنا اللاعبين، أو على المستوى القاري والدولي من حصد بطولات شهد بها الجميع القاصي والداني".

وأضاف البيان: "الاتحاد المصري للكاراتيه ومن خلال مجلس إدارته يوجه دعوة خالصة صادقة للجميع من عناصر اللعبة ومحبيها أن يستظلوا جميعا بظل الاتحاد المصري الممثل للعبة باعتباره اتحاد يجمع ولا يفرق".