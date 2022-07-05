شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يغيب 3 أسابيع عن إنبى بعد كسر إصبع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها محمود جاد حارس مرمى إنبى إصابته بكسر في إصبع اليد وسيغيب عن حراسة مرمى الفريق البترولى لمدة 3 أسابيع مقبلة لحين استعادة جاهزيته لمباريات الدورى العام.

وغاب محمود جاد عن مباراة فيوتشر الماضية في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الأندية المحترفة وشارك عبد العزيز البلعوطى بدلا منه كما يستمر غياب الحارس الدولى عن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الرابطة أمام الإسماعيلى غدا.

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمي لحسم مصير النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى من البقاء أول الرحيل في الموسم الجديد خصوصا أن الإدارة لن تفرط في خدمات اللاعب سوى في حال وصول عرض مناسب.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى أن إيبوكا لم تصله أي عروض رسمية حتى آلان لافتا إلى أن كل ما يثار في الإعلان كلام وكلاء ولم يصل إدارة النادى البترولى أي فاكس رسمي سواء من القطبين أو الأندية الأخرى.

وأوضح المصدر أن عقد إيبوكا،يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، مؤكدا أن اللاعب يتقاضى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.