شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي والجونة فى الغردقة ببطولة الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والجونة بملعب خالد بشارة في الغردقة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي _علي معلول _ رامي ربيعه _ ايمن اشرف _ محمد هاني _حمدي فتحي _ عمرو السولية _طاهر محمد طاهر _ أفشه __ صلاح محسن ومحمد شريف .

ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : علي لطفي ومحمود متولي وحسام حسن ووليد سليمان وأليو ديانج ومحمد محمود وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق.

فيما يضم تشكيل الجونة ، كلاً من : عماد السيد ، عمرو طارق – محمد نجيب – محمود الجزار – عمرو سعداوي ، سيف العجوز – علي زعزع - إسلام محارب – كريم طارق ، محمود الشبراوي وخالد قمر .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29

















































