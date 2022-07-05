شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: رزاق سيسيه متغيب عن تدريبات الزمالك بدون إذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، إن الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق متغيب عن التدريبات، بدون الحصول على إذن مسبق.

أضاف أمير مرتضى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن رزاق سيسيه مُتغيّب عن التدريبات بدون إذن، حيث يغيب اللاعب عن حضور المران الجماعى لفريقه منذ أيام.

فى سياق متصل، يجهز مسئولى الزمالك، شكوى ضد سيسيه، بعدما قام بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

ولم يستطيع مسئولى الزمالك التواصل مع رزاق سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، والجدل كبير حول موقفه خاصة وان عقده ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى لكن ورحيله مرهون بنهاية المسابقة.

ويعتمد الزمالك فى شكواه ضد رزاق إن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" كان أخطر الزمالك بإن عقود اللاعبين ممتدة حتى نهاية المسابقة وليست بنهاية شهر يونيو، وهو ما يجعل رحيل اللاعب فى هذا التوقيت أمر غير قانونى.