محسن وشريف وطاهر في هجوم الأهلي أمام الجونة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الجونة، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة في الغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف- رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف - صلاح محسن.

على الجانب الآخر، أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الجونة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد نجيب، عمرو طارق، محمود الجزار.

خط الوسط: سيف العجوز، إسلام محارب، علي ظاظا.

خط الهجوم: كريم طارق، خالد قمر، محمود شبراوي.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .