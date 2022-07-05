«جمع متعلقاته واختفى».. أنباء عن هروب رزاق سيسيه من الزمالك.. ومرتضى منصور يعلّق: «النادي أكبر من أي حد»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اللاعب الإيفواري، رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قام بجمع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن مسئولي الزمالك لم يتمكنوا من التواصل مع سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، وسط حالة من الجدل بشأن موقفه خاصة وأن عقد اللاعب ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى لكن ورحيله مرهون بنهاية المسابقة .

وبحسب ما ذكرت "البوابة نيوز"، فقد رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضي منصور، التعليق على هروب اللاعب من عدمه.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات صحفية، إن الزمالك أكبر من أي لاعب أيا كان أسمه، كما وعد جماهير الزمالك بصفقات من العيار الثقيل نهاية الموسم .

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر مطلع بنادي الزمالك تأكيده انقطاع اللاعب الإيفواري عن التدريبات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن رزاق سيسيه تغيب عن تدريبات الزمالك بعد مباراة سيراميكا، مشيراً إلى أن النادي الأبيض يدرس شكوى اللاعب في اتحاد الكرة بسبب غيابه عن التدريبات بدون إذن.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية دون الرجوع لمسؤولي ناديه.

يشار إلى أن سيسيه عاد للزمالك في بداية الموسم الحالي، عقب خروجه على سبيل الإعارة خلال السنوات الماضية لفريق الاتحاد السكندري، ولم ينجح اللاعب في اقناع المدير الفني البرتغالي فيريرا بمستواه وكان خارج حسابات المدرب.