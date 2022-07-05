سان جيرمان يعين غالتيير مدربا للفريق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ناصر الخليفي أمس رسميا في استاد النادي المدير الفني الجديد للفريق الأول كريستوف غالتيير. وكان الفرنسي غالتيير (56 عاما) يتولى تدريب نيس ووصل معه أخيرا إلى المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الفرنسي. ومن المنتظر أن يسعى غالتيير إلى الوصول بنادي العاصمة الفرنسية للحصول على لقب ومن المنتظر أن يسعى غالتيير إلى الوصول بنادي العاصمة الفرنسية للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا ، وهو اللقب الذي يتوق إليه سان جيرمان منذ فترة طويلة. وتولى غالتيير تدريب سان جيرمان خلفا لماوريسيو بوتشيتينو الذي أعلن النادي الفرنسي عن رحيله في وقت سابق. وكان الأرجنتيني بوتشيتينو تولى تدريب سان جيرمان أوائل 2021 خلفا للألماني توماس توخيل، وقد تم فسخ عقد بوتشينيو بشكل مبكر، ووجه الخليفي الشكر إلى المدير الفني الأرجنتيني.

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