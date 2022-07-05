ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة في مونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت العاصمة القطرية الدوحة ورشة عمل لممثلين عن المنتخبات المتأهلة للمشاركة في منافسات كأس العالم قطر 2022، لإلقاء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة التي تنطلق منافساتها في 21 نوفمبر المقبل.

وشهدت فعاليات ورشة العمل حضور وفود 32 منتخبا مشاركا في البطولة، ضمت مديري وأطباء الفرق، إضافة إلى المسؤول الإعلامي لكل منتخب، واجتمعت للمرة الأولى قبل 140 يوما من انطلاق البطولة، للتعرف عن قرب على كل التفاصيل المتعلقة باستضافة المونديال.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في حديثه للوفود المشاركة في ورشة العمل عقب وصولها إلى الدوحة «نتطلع من خلال الالتقاء بممثلين عن المنتخبات المشاركة في المونديال إلى اطلاع الجميع على آخر الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحدث، وإتاحة الفرصة لطرح أي أسئلة أو استفسارات على نخبة من الخبراء المتخصصين في كل جوانب استضافة البطولة».