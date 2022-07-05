ماجد عبدالله: «أصدقاء» تحرص على الرعاية الصحية للاعبين القدامى وأسرهم

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وبين الكابتن ماجد أن الجمعية قدمت جملة من الخدمات الصحية، وحققت أرقاما مميزة في هذا الجانب، ومؤخرا تعاونت مع المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في مشروع «الرعاية الصحية» من خلال استقطاب التبرعات وفقا للاحتياجات التي حددتها الجمعية، ومن ثم تقديم الخدمة بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تطوير مسار الصحة، مشيدا بما تقدمه منصة «إحسان» من خدمات جليلة وأعمال عظيمة بمساهمة من أبناء هذا الوطن المعطاء، والذي كان له الأثر البالغ في مساندة منظمات القطاع غير الربحي للتميز في الخدمات ورعاية المستفيدين بسهولة وجودة عالية.يذكر أن «أصدقاء» كانت قد دشنت أخيرا مشروع «الرعاية الصحية» بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» والذي عملت من خلاله على توفير الرعاية الصحية اللائقة، وجميع الأدوية والعلاجات والمعدات الطبية للاعبين القدامى وأسرهم الأكثر حاجة للرعاية الطبية اللازمة، وبدأت الجمعية أعمالها في المشروع بالتعاقد مع عدد من المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير رعاية صحية مميزة للمستفيدين من المشروع بحسب احتياجاتهم الطبية بعلاج (18) مستفيدا.
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