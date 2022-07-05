إيغالو هداف لم تسلم منه شباك فريقه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المهاجم النيجيري أوديون إيغالو هدافا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ومن عجائب إيغالو في هذا الدوري أنه لعب 31 مباراة كأكثر لاعب خاض المباريات وذلك بسبب انتقاله في الفترة الشتوية لنادي الهلال قادما من نادي الشباب وكان الهلال وقتها يمتلك مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا.

وتوج إيغالو هدافا برصيد 24 هدفا وبفارق 4 أهداف عن مطارديه البرازيليين لاعب النصر أندرسون تاليسكا ولاعب الاتحاد رومارينهو.

لم تتوقف عجائب إيغالو عند لعب 31 مباراة بل إنه سجل في مرمى فريقيه، حيث سجل هدفا في مرمى الهلال في الدور الأول وفي الدور الثاني سجل هدفين في مرمى الشباب وكأنه يعاقبهم على بيعه.

وسجل إيغالو أهدافه الـ 24 في 14 فريقا، حيث لم يستطع أن يهز مرمى الرائد الذي خسر مواجهاته الأربع أمام الشباب والهلال.

وأيضا فشل إيغالو في هز شباك أقوى دفاع البطولة فريق الفيحاء رغم أن الشباب هو الفريق الوحيد الذي فاز على الفيحاء ذهابا وإيابا في حين أن الهلال تعادل ذهابا وخسر إيابا.