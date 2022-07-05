بوتافوجو البرازيلي على بعد خطوة من إدواردو الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما هبط الفريق الأول لكرة القدم من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى، بات النجم البرازيلي كارلوس إدواردو، قريبا من الرحيل عن النادي الأهلي، صيف 2022.

وعاش الأهلي أياما صعبة، جماهيريا وإداريا، خاصة أنه يشارك للمرة الأولى على الإطلاق، في دوري الدرجة الأولى.

ويدافع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو عن شعار الأهلي، منذ يناير 2022، قادما من شباب أهلي دبي الإماراتي، مع عقد يمتد إلى صيف 2023، وقدم مستويات كبيرة مع النادي الأهلي، خلال المباريات التي شارك بها.

وأشارت شبكة «فيفا سبورت» البرازيلية، إلى أن نادي بوتافوجو البرازيلي، أصبح على بعد خطوة من الحصول على خدمات كارلوس إدواردو من الأهلي، مؤكدة أن المدرب لويس كاسترو، يرغب في استقدام البرازيلي كارلوس إدواردو إلى بوتافوجو، خاصة أنهما عملا سويا في البرتغال.

وشددت الشبكة البرازيلية على أن بوتافوجو بصدد بدء المفاوضات الرسمية مع الأهلي، حيث يعتمد النادي البرازيلي على رغبة اللاعب والنادي نفسه في إنهاء العلاقة بينهما بعد الهبوط إلى الدرجة الأولى.

يذكر أن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو غادر جدة إلى مدينة ريودي جانيرو البرازيلية، لمتابعة ولادة ابنه.