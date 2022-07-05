شكرا لقرائتكم خبر العميد «عالمي» بخسارته اللقب في الأمتار الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يكن فريق الاتحاد النادي الوحيد في العالم الذي يخسر لقب الدوري في الأمتار الأخيرة بعد أشهر انفرد بها بشكل تام بصدارة جدول الترتيب، فقد سبقه عدة أندية عالمية.

العميد في آخر خمس جولات بالموسم خسر عشر نقاط كاملة، كانت كافية لتهدي لقب الموسم للهلال، ليتوج الزعيم بطلا للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة على التوالي.

خيبة الأمل التي عاشتا جماهير العميد هناك كبار أيضا عرفوها، ونستعرض في السطور التالية أبرز هذه الفرق.

موسم 1992 - 1993

ريال مدريد

في يناير 1992 تواجد الريال على قمة ترتيب »الليجا« بفارق 3 نقاط،، وفي اليوم الأخير كان »أتليتكو مدريد« بحاجة للفوز في تينيريفي، وتقدم بهدفين في غضون 10 دقائق قبل التعادل 2/2 فأهدى اللقب لبرشلونة الغائب عن الصدارة طوال 37 جولة سابقة.

موسم2009 - 2010

بوردو الفرنسي

كان بوردو في 2010 بطلا للدوري الفرنسي وحتى شهر مارس كان المتصدر، كما وصل لنهائي الكأس أمام مارسيليا وربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليون.

وبعد أن كانت الأمور مشرقة خاصة وأن بوردو تصدر مجموعته في التشامبيونزليج والتي ضمت يوفنتوس وبايرن ميونخ ولكن النهاية كانت مخيبة.

بوردو انهار واحتل المركز السادس في الدوري الفرنسي ليفشل حتى في لعب الدوري الأوروبي، كما خسر النهائي بنتيجة 3-1 وودع أمام ليون بنتيجة 3-2 في محموع المباراتين.

موسم2011-2012

بايرن ميونخ الألماني

سار بايرن ميونخ في موسم 2011-2012 على خطى ليفركوزن، فقد تصدروا الدوري الألماني في فبراير ولكن بعدها خسروا اللقب أمام بروسيا دورتموند.

وفي نهائي الكأس ضد أسود الفيستفال أيضا تلقوا هزيمة ثقيلة بواقع 5-2 وفشلوا في جلب الثنائية.

الأسوأ كان الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا وخوض المباراة على ملعب البافاري »أليانز أرينا« ويخسر البطولة بركلات الترجيح أمام تشيلسي.

موسم 2012 - 2013

بنفيكا البرتغالي

كان بنفيكا في مارس 2013، متصدرا للدوري البرتغالي ولكنه خسر بعد ذلك من بورتو بنتيجة 2-1 وتراجع بعدها ليخسر اللقب في آخر أيام المنافسة.

في الكأس وصل للنهائي أمام فيتوريا دي جيماريش وخسر 2-1.

الأسوأ هو الوصول لنهائي الدوري الأوروبي وكان قريبا من حصد اللقب أمام تشيلسي ولكنه عاد وفشل بعد هدف سجله إيفانوفيتش في الدقيقة 93 ليخرج دون ألقاب.

موسم2013 - 2014

برشلونة الإسباني

كان قريبا النادي الكتالوني من تحقيق الثنائية المحلية ولكنّه خرج دون ألقاب في 2013-2014

فبعد توديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد أتلتيكو مدريد 2-1 مجموع المباراتين، خسر الليجا في الجولة الأخيرة أمام الروخي بلانكوس أيضا بالتعادل بهدف لمثله.

وفي نهائي كأس الملك خسر من ريال مدريد 2-1 ليخرج من الموسم دون أي بطولة.

موسم 2016-2017

أياكس الهولندي

أياكس الهولندي مع بيتر بوش كان قريبا من حصد الدوري الأوروبي والدوري المحلي، رغم أنه خسر بطولة الكأس مبكرا.

في منافسة قوية مع فينورد وصلت حتى الأمتار الأخيرة خسر لقب الدوري وحقق فريق روتردام البطولة بعد غياب 18 عاما، وفي نهائي اليوربا ليج كان اللقب من نصيب مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ليخرج من الموسم دون بطولات.

موسم 2021-2022

ليفربول

الريدز الذين بقت آمالهم حتى الثواني الأخيرة من الجولة الأخيرة في الموسم المنقضي، لكنها تحطمت فجأة.

جمهور ليفربول في أنفيلد كانت تحتفل في ظل تأخر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا 2-0 مع بقاء ربع ساعة فقط على نهاية المباراة، لكن السيتيزينز سجلوا ثلاثية غضون خمس دقائق ليحصدوا اللقب بنجاح، رغم فوز الريدز أمام وولفاهبتون 3-1.