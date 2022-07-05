لاعب الأهلي السابق.. ماليك إيفونا ينضم لنادي أسوان رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح اللاعب الجابوني ماليك إيفونا في اجتياز الكشف الطبي الشامل الذي أجراه بأحد المراكز الطبية الخاصة ليكمل تعاقده مع نادي أسوان رسمياً لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووصل إيفونا، صباح أمس الاثنين، لمطار أسوان، تمهيداً للانضمام لنادي أسوان، بداية من الموسم الجديد بالدوري الممتاز، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين.

واستقبل إيفونا بمطار أسوان الدولي كل من محمود الشيمي المشرف على الكرة، وهيثم عرابي المدير الرياضي لقطاع كرة القدم بنادي أسوان.

وتربع أسوان على صدارة جدول ترتيب مجموعة الصعيد، في منافسات دوري القسم الثاني، قبل أن يتأهل للدوري العام، كما وصلت كتيبة زهرة الجنوب إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر هذا الموسم، لكنه ودع البطولة عقب الهزيمة من الزمالك بثنائية مقابل هدف.