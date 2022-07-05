شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل ملعب خالد بشارة لمواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق النادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب خالد بشارة بالغردقة لمواجهة الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.