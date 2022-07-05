شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: إيفونا مجرد بداية وهناك "صفقة مدوية" فى الطريق لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان إن الجابوني الدولي ماليك إيفونا الذي انضم لفريق أسوان في صفقه انتقال حر لمدة سنتين، مجرد بداية لميركاتو صيفي قوي لتماسيح النيل بعد الصعود للممتاز.

وقال عرابي لـ"الخليج 365": "ايفونا صفقة مدوية لكن القادم أكثر اثارة، نتفق مع لاعب آخر كبير سيحدث ضجة، سيكون ضربة الموسم" ، وواصل: "العديد من الصفقات الجديدة يتم الاتفاق معها حالياً، نريد أن يظهر أسوان بالصورة التي يستحقها، والادارة تقدم كل الدعم للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين وتسعى لتوفير كافة احتياجاته".

ووصل ماليك إيفونا الى محافظة أسوان ظهر اليوم الاثنين للانضمام للفريق الجنوبي بعد الصعود للممتاز ، ونجح هيثم عرابي في اقناع اللاعب بالتوقيع لفريق أسوان وتقديم الاضافة في الموسم المقبل.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.