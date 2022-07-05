شكرا لقرائتكم خبر عن متعب يسأل الجمهور: السمكة نوعها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر عماد متعب نجم الاهلى والمنتخب السابق صورة عبر صفحته بموقع تبادل الصور انستجرام وهو يحمل احد انواع الأسماك الضخمة ، وارفق متعب الصورة بسؤال إلى متابعيه قائلا : مين عارف نوع السمكة دى ايه؟؟

وتوالت التعليقات على ملك التسعين من أصحاب بالسمكة واقتراحات متوقعة لأنواعها، واعتاد متعب على نشر صورة فى البحر ومع انواع مختلفة من الاسماك.



عماد متعب

برر عماد متعب محلل قنوات "أون تايم سبورتس" انتقاده لاعبى الأهلى بعد القمة 124 أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مؤكدا أن ذلك من دافع حبه لهم وخوفه على مصلحتهم خصوصا أنهم يمتلكون قدرات عالية يستطيعون توظيفها بطريق أفضل.

وكان متعب قد أكد بعد مباراة القمة أن هناك بعض اللاعبين في الأهلى عليهم مراجعة أنفسهم، بسبب تراجع مستواهم، موضحا أن لديهم الإمكانيات، ولكن لم يفرغوا طاقتهم كلها في الملعب، ولم يقدموا أفضل ما لديهم.