شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر صلاح و النني بترشيحهما ضمن الأفضل في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – يخطرهم فيه بترشيح ثنائي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول و محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي ضمن قائمة الأفضل في بطولة أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون في شهر يناير من العام الجاري 2022 ، في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

وأرسل اتحاد الكرة اليوم خطاب للثنائي محمد صلاح و النني يخطرهما فيه بترشيحهما ضمن الأفضل في أفريقيا في الحفل المقرر له 21 يوليو بالمغرب.

أخطر اتحاد الكرة ، البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر بترشيحه من جانب الاتحاد آلافريقي لكرة القدم "كاف"، لجائزة أفضل مدير فني في أفريقيا ، كما أخطرت الجبلاية المدرب البرتغالي بموعد الحفل الذي سيقام فى المغرب يوم 21 يوليو الجارى.

فيما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نظيره الأفريقي "كاف" للاستفسار عن مصير جولتي شهر سبتمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن رسميًا تأجيل النسخة المقبلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، لتقام في شهر يناير عام 2024، بدلًا من يونيو 2023، بسبب الأحوال الجوية في كوت ديفوار مستضيف البطولة.

وطلب الاتحاد المصري لكرة القدم معرفة مصير الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات، في ظل احتمالات تأجيل مواعيد الجولات المتبقية من عمر التصفيات.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره المالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتُقام المواجهتان بين يومي 19 و27 سبتمبر المقبل، في القاهرة وليلونجوي عاصمة مالاوي على الترتيب.