شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على كفر الشيخ بثلاثية في الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق سموحة على نظيره كفر الشيخ في الشوط الأول بنتيجة ثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر مسابقة كأس مصر 2021 /2022 وسجل الأهداف كل من مروان حمدى و صديق أوجولا وعبد الكبير الوادى .

وجاءت أحداث الشوط الأول سيطرة كبيرة من لاعبى فريق سموحة السكندرى و الغى الحكم ركلة جزاء للفريق السكندري في الدقيقة 38 عقب عرقلة مروان حمدى داخل منطقة جزاء فريق كفر الشيخ .

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: أحمد حكم- رجب نبيل – خالد عبد الفتاح- بهاء مجدي

خط الوسط: محمد كناريا – مصطفى الخواجة – حسين فيصل – صديق أوجولا – عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان حمدي .

بينما جاء تشكيل فريق كفر الشيخ يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد فتحي

خط الدفاع: محمد نبيل أحمد – هابو ديالو – أحمد عبد المنعم – محمد يوسف

خط الوسط: منعم سيرة – محمود فتحي – نادر فؤاد – أحمد كفته – شيكو محارب

خط الهجوم: موسى أولاري