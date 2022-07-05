شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة فى أول أيام عيد الأضحى ويعدل موعد تدريب الوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، على منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات الجماعية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، والمقرر له يوم السبت المقبل.

وقرر جوسفالدو فيريرا تعديل موعد تدريبات الفريق فى يوم وقفة عرفات، بحيث يخوض اللاعبين التدريبات صباح يوم الجمعة، ثم يحصلون على أجازة ويعودون للتدريبات يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو الجاري في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجهز فيريرا، التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق بعد شفائه من الإصابة التي ألمت به مؤخرا وأبعدته عن المشاركة مع الأبيض في مبارياته الأخيرة .

وأصيب حمزة المثلوثى في لقاء طلائع الجيش بالتواء في الكاحل، وخضع اللاعب لبرنامج علاجى خاص خلال المباريات الماضية وخاض جزء من مباراة فريقه بالأمس أمام مصر المقاصة وديا والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف .

ويرغب فيريرا في تقييم المثلوثى خلال المباريات الأخيرة بالدورى قبل الحكم عليه خاصة وأن هناك اتفاق على رحيل اللاعب ، إلا أن المدير الفني يرفض تماما التدخل في عمله مؤكدا أنه لن يرحل أي لاعب إلا بعد رؤيته بشكل نهائى .