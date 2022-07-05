شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينتظر العروض الرسمية لحسم مصير إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى إنبى وصول عرض رسمي لحسم مصير النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق البترولى من البقاء أول الرحيل في الموسم الجديد خصوصا أن الإدارة لن تفرط في خدمات اللاعب سوى في حال وصول عرض مناسب.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بفريق إنبى أن إيبوكا لم تصله أي عروض رسمية حتى آلان لافتا إلى أن كل ما يثار في الإعلان كلام وكلاء ولم يصل إدارة النادى البترولى أي فاكس رسمي سواء من القطبين أو الأندية الأخرى.

وأوضح المصدر أن عقد إيبوكا،يتبقى فيه موسم ونصف، ولا يحتوى على شروط جزائية، لافتاً إلى أن الأندية تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، مؤكدا أن اللاعب يتقاضى 120 ألف دولار سنوياً، ما يعادل 2 مليون و200 ألف جنيه مصري.

وأوضح المصدر أن مسئولي إنبى عقدوا جلسة مع اللاعب خلال اليومين الماضيين، حذروه فيها من إغراءات الأندية، وطالبوه بضرورة مراجعة الإدارة حال فتح التفاوض معه من قبل أندية القمة فى الدورى حتى يكون الرحيل من خلال النادى.

وأكد المصدر أن عقد النيجيري إيبوكا سارٍ مع الفريق البترولى، ولن يكون بإمكانه الرحيل إلا بموافقة مسئولى النادى البترولى، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالراحة داخل صفوف الفريق البترولى وأبلغهم بعدم رحيله إلا عن طريق موافقتهم.