شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يتوج ببرونزية سلاح الشيش في ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد ماهر حمزة الميدالية البرونزية لمنافسات سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعد الخسارة من لاعب إسبانيا بنتيجة 15-12 في مباراة الدور قبل النهائي.

بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 50 ميدالية بينهم 13 ذهب و14 فضة و23 برونز

بينما ودع محمد عصام لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش منافسات الفردى بدورة العاب البحر الأبيض المتوسط بالخسارة من بطل إيطاليا بنتيجة 15 / 8 فى ثمن النهائى بالمنافسات المقامة فى مدينة وهران الجزائرية.

وكان محمد السيد حصد الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح سيف المبارزة، بعد الفوز على بطل إيطاليا فى المباراة النهائية بنتيجة 15-13.

كما توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.