شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الترسانة اعتذر عن المشاركة فى بطولة أفريقيا موسم 1964 لأسباب مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفظ الأندية المصرية بتاريخ حافل مع بطولات افريقيا، ليس فقط الأهلى والزمالك باعتبارهما الأكثر مشاركة في هذه البطولات ولكن أيضا لفوزهما بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ القارة السمراء.

وللمشاركات المصرية في بطولات إفريقيا قصة تاريخية ، بدأت مع نادي الترسانة الذي تأهل ممثلاً لمصر في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري موسم 1964، ولكن فريق الشواكيش اعتذر عن المشاركة بسبب ضعف الإمكانيات المادية في هذا التوقيت وصعوبة التنقل داخل القارة السمراء لخوض المباريات.

وبعد 3 أعوام، نال النادي الأولمبي السكندري العريق شرف تمثيل الكرة المصرية للمرة الأولى في تاريخها بالمسابقات الإفريقية عندما شارك في نسخة العام 1967 من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى، باعتباره بطلاً للدوري المصري في موسم 1965/66، وأجبرته نكسة يوليو 1967 على الانسحاب من دور الثمانية.

وفي 1969 استطاع النادي الإسماعيلي الفوز بأول بطولة إفريقية لمصر عندما فاز على الإنجلبير في المباراة النهائية بالقاهرة وسط أكثر من 120 ألف متفرج.

وكان نادي غزل المحلة ثالث المشاركين من الأندية المصرية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري موسم 1974، ووصل إلى المباراة النهائية أمام كارا برازافيل الكونغولي.

وخسر غزل المحلة في برازافيل بنتيجة 4-2 أمام كارا، قبل أن يحققوا فوزًا صعبًا في المحلة بهدفين لهدف، ولم يكن هذا الفوز شفيعًا للمحلة ليكتفى الفريق بالميدالية الفضية ووصافة البطولة الإفريقية، كأول ناد مصري يحقق وصافة البطولة الكبرى.

أما زعيم الثغر الاتحاد السكندري فهو رابع ممثلي الكرة المصرية في البطولات الإفريقية، حين شارك في النسخة الأولى من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1975 وانسحب أمام تونيير يوناتيد بطل الكاميرون بعد أحداث الشغب في ربع النهائي.