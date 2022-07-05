شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمود وحيد عن الانتظام فى تدريبات الأهلى بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود وحيد الظهير الايسر للنادى الاهلى فى تدريبات فريقه الجماعية عقب 10 أيام حيث اقترب اللاعب من التعافى من شد العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة بيراميدز الأخيرة بكأس مصر.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏الأشعة التي أجراها محمود وحيد كشفت عن تعرضه لشد في العضلة الضامة ‏ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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وتعرض محمود وحيد لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز التي ‏أقيمت على استاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر، والتي نجح خلالها الأهلي في حسم ‏تأهله إلى دور نصف النهائي للبطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف.‏

وكان محمود وحيد قد أجرى أشعة عقب مباراة بيراميدز وتبين إصابته بشد في العضلة ‏الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد في المباريات ‏الجماعية.‏

يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.