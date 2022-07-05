شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبأ "كشكول سواريز" فى مباراة الأهلى والجونة بالدوري الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلا على الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز مباراة الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، ويفتش سواريز عن انتصاره الأول فى الدوري بعدما قاد المارد الأحمر في مباراته الأولى للتأهل لنهائى كأس مصر بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد.

سواريش في مباراته الأولى مع الأهلي ظهر وهو يحمل "كشكولاً" من أجل كتابة أسماء اللاعبين ومراكزهم وظل طوال المباراة يسجل كل النقاط السلبية التي لاحظها خلال اللقاء بأرقام اللاعبين وحاول تصحيح بعضها خلال المواجهة وسوف يستغل ذلك في التدريبات.

ولم يعرف المدير الفني الجديد للأهلي أسماء اللاعبين جيدًا في ظل قيادته الفريق لفترة قصيرة للغاية خلفاًَ للجنوب افريقى بيتسو موسيمانى الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى بين الطرفين.

ويتطلع سواريز لتهيئة لاعبيه جيداً لتحقيق الانتصار الليلة لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك، فيما خسر الجونة من ايسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكهم 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29 .