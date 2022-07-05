شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يجمع متعلقاته من الزمالك ويغيب عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الزمالك، بجمع جميع متعلقاته الشخصية من مقر القلعة البيضاء، وغاب بعدها عن تدريبات الفريق وسط حالة من الغموض حول تحديد مصيره.

ولم يستطع مسئولى الزمالك التواصل مع رزاق سيسيه لمعرفة سبب تغيبه عن التدريبات، والجدل كبير حول موقفه خاصة وأن عقده ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى لكن ورحيله مرهون بنهاية المسابقة .

فى سياق أخر، ينتظر التونسى حمدى النقاز العودة من جديد لصفوف الزمالك بنهاية الموسم الجارى بعد حل أزمة القيد التي كلفت الفريق الأبيض عدم التعاقد مع أي لاعب خلال الموسم الحالي .

كان مسئولو الزمالك تعاقدوا في بداية الموسم مع حمدى النقاز قادما من الترجى التونسى قبل أن يفشل مسئولي الزمالك في قيد أي لاعب ليتم إعارة اللاعب لمدة موسم لأهلى جدة السعودى بعد توقيع المدافع التونسى مع الفريق لمدة موسمين .

ومن المقرر أن يتم حسم أمر اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم بقرار من فيريرا الذى يرفض تماما التدخل في عمله وشدد على ضرورة رؤية جميع اللاعبين المعارين قبل الحكم على مستواهم وتحديد موقفهم سواء بالبقاء أو الرحيل .

يذكر أن الزمالك تعاقد مع اكثر من لاعب خلال الموسم المنقضى وفشل المجلس السابق في قيدهم بسبب الإيقاف من الاتحاد الدولى على رأسهم عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن فيوتشر ومحمود شبانه مدافع أسوان وحمدى النقاز لاعب الترجى .