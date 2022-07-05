شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يجتاز الاختبار الطبي وينضم لأسوان رسمياً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز المهاجم الجابونى ماليك إيفونا _ 29 عاماً_ مراحل الكشف الطبى الشامل بنجاح الذى أجراه له المسئولون عن نادى أسوان الرياضى بأحد المراكز الطبية الخاصة فور وصوله أسوان ليتتم تعاقده رسميا مع أسوان فى صفقة إنتقال حر موسمين بداية من موسم 2022/2023 بالدورى الممتاز.

كان الشافعي صالح رئيس نادي أسوان اكد امس أنهم اتفقوا مع هيثم عرابي مدير التعاقدات بعدم تفعيل التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا قبل التأكد من سلامة اللاعب.

وقال صالح : أبلغت هيثم عرابي بان ايفونا اسم كبير ولا غبار على ذلك لكننا في النهاية نسعى للتأكد من سلامة اللاعب وخضوعه للفحوصات الطبية وهو ما تم في الثانية عصر اليوم والنتيجة ستظهر غدا".

وأكمل :"رامي ربيعة لاعب الأهلي أحد اللاعبين الذين نرغب في التعاقد معهم: