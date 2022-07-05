شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع ميكيسوني عروض الصيف ويطلب "زيادة" فلوس سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الفريق من أجل مناقشته في العروض التى وصلت له مؤخراً من عدة أندية محلية وخارجية بعدما إستقرت الأراء في الأهلي على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ويخوض ميكيسوني الفترة الحالية برنامج تأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة في الرباط الداخلي للركبة التى تعرض لها قبل مباراة وفاق سطيف بالجزائر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مايو الماضي.

وإستقرت الأراء في الأهلي على الإستغناء عن ميكيسوني خلال الصيف الجاري بسبب تواضع قدراته الفنية بجانب كثرة إصاباته .

وتلقى ميكيسوني عرضاً من ناديه السابق سيمبا التنزاني بقيمة 500 ألف دولار رجانب عروض محلية من مصر فضلاً عن أن الأهلي يرغب في الإستعانة به لحسم بعض الصفقات المحلية.

ويناقش مسئولو الأهلي مع ميكيسوني الأيام المقبلة العروض التى وصلته مؤخراً وأكثرها جدية عرض نادي سيمبا لكن الأهلي يرى إنه مبلغ قليل للإستغناء عن اللاعب خاصة وأن الأهلي إشتراه مقابل مليون دولار الصيف الماضي.