شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الغردقة..التعادل الإيجابي 3/3 يحسم آخر مواجهات الأهلي والجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.

وحسم التعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق أخر مباراة جمعت الاهلى مع الجونة فى الدوري وكانت فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى وكانت فى 24 أغسطس 2021 بالجولة 33 للمسابقة ، سجل ثلاثية الاهلى وقتها على معلول من ركلة جزاء وحسين الشحات ومحمد شريف ، وسجل ثلاثية الجونة محمد نجيب ومحمود الشبراوى وعمر السعيد من ركلة جزاء.

ويتطلع سواريز لتهيئة لاعبيه جيداً لتحقيق الانتصار الليلة لاستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك، فيما خسر الجونة من ايسترن كومبانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للدوري.

وطالب تامر مصطفى المدير الفني للجونة لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الاهلى لاستغلال حالة الإجهاد العارمة التى يعيشها الفريق الأحمر في هذه الآونة، بجانب استغلال غياب عدد كبير من لاعبى الاهلى للإصابة، وذلك للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق الساحلى في جدول الدوري حيث يصارع شبح الهبوط بشدة.