الامارات | برشلونة يتعاقد مع 3 لاعبين بـ"أسعار زهيدة".. تفاصيل الصفقات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعاقد مع 3 لاعبين بـ"أسعار زهيدة".. تفاصيل الصفقات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعطى برشلونة مؤشرات قوية لعودة اشتعال الدوري الاسباني بكرة القدم من جديد خلال الموسم 2022-2023 المقبل، خصوصاً بعدما انطفأ بريق البطولة في آخر عامين برحيل النجمين ميسي ورونالدو.

ووجه برشلونة رسالة قوية بالكشف عن رغبته في العودة إلى المنافسة القوية على صعيد الدوري الإسباني الذي فقد لقبه لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، وصعيد دوري الأبطال من خلال إعلان تعاقده مع ثلاثة لاعبين من الأسماء الواعدة أوروباً في الأسبوعين الماضيين وبأسعار زهيدة جداً أو تكاد تكون دون مقابل.. فيما يلي تفاصيل تعاقدات برشلونة استعداداً للموسم الجديد:

بابلو توري

كانت أولى صفقات برشلونة التي أعلنت منتخص يونيو الماضي، تعاقده مع الإسباني بابلو توري (19 عاماً)، جناح فريق راسينج سانتاندير الإسباني من الدرجة الثانية، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، مع وجود شرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو.

حضر حفل التوقيع خوان لابورتا، رئيس برشلونة إلى جانب العديد من مسؤولي البلوجرانا، وعائلة اللاعب ووكيله.

ولم يكشف برشلونة عن تفاصيل الصفقة، لكن صحفاً أكدت أن اللاعب انضم بمقابل رخيص بلغ مقابل 5 ملايين يورو فقط، مع وضع إضافات قد تصل بالصفقة لـ20 مليونا.

وفي أول تعليق له عقب انتقاله لبرشلونة، قال بابلو توري الذي اصبح أحد عناصر منتخب إسبانيا للشباب تحت 19: "يسعدني وجودي هنا..إنييستا وتشافي كانا مثلي الأعلى".

فرانك كيسييه

أعلن برشلونة تعاقده مع العاجي فرانك كيسييه حتى 30 يونيو 2026 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميلان. ووافق اللاعب على عقد مدته أربعة أعوم مع برشلونة.

وقضى كيسي (25 عاماً) خمسة مواسم مع ميلان، أول موسمين منهما كان معارا، وساعد ميلان في الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي في آخر 11 عاما في الموسم المنقضي.

أندرياس كريستنسن

أعلن برشلونة ايضا التعاقد مع المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن (26 عاماً) في صفقة انتقال حر من تشيلسي الإنجليزي.

وانتقل المدافع الدنماركي إلى «كامب نو» بعد نهاية عقده مع تشيلسي بنهاية يونيو الماضي.

ووافق كريستنسن على عقد بأربعة أعوام، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 500 مليون يورو (7ر522 مليون دولار).

وارتبط كريستنسن بالانتقال إلى برشلونة لفترة طويلة، قبل أن تتضح الصورة فيما يتعلق ببقائه من عدمه في غرب لندن مع تشيلسي.

وانضم كريستنسن إلى تشيلسي قادما من بروندبي في عام 2012، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية بعد ذلك بعامين، كما خاض فترة إعارة مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لمدة عامين، ثم بدأت بعد ذلك مسيرته مع تشيلسي.

وشارك كريستنسن في 167 مباراة مع الفريق في كل البطولات، منها 26 في الموسم الماضي كما سجل أربعة أهداف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news