الامارات | "اهلا بك في المدينة الجميلة برشلونة".. ترحيب خاص للاعب العاجي كيسييه (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "اهلا بك في المدينة الجميلة برشلونة".. ترحيب خاص للاعب العاجي كيسييه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب نادي برشلونة بلاعبه العاجي فرانك كيسييه الجديد بطريقته الخاصة بعدما نشر له فيديو على موقعه الرسمي في "تويتر" لحظة وصوله إلى النادي بعد انتهاء عقده مع ميلان الايطالي وانضمامه إلى الفريق بشكل رسمي حتى 2026.

وقال برشلونة في تغريدة اليوم الثلاثاء "فرانك كيسييه.. اهلا بك في المدينة الجميلة برشلونة".

وحدد برشلونة قيمة البند الجزائي لبيع لاعب الوسط الدولي العاجي فرانك كيسييه بـ500 مليون يورو

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