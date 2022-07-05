شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تحاصر الأهلى أمام الجونة بالدوري الليلة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلا على الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

واستبعد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للأهلى 10 لاعبين من مواجهة الجونة هم: أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى وأحمد عبد القادر ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحسين الشحات للإصابة وحمزة علاء لوجهة نظر فنية ومحمد عبد المنعم للإٍيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث وبدر بانون لاقتراب رحيله لنادى قطر القطرى.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد ‏سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد ‏طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 18، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 29.