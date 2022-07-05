شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية قبل صدام الدوري الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى نظيره الجونة اليوم، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.

وخسر الأهلى من سموحة بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور ببطولة الدورى، فيما خسر الجونة من إيسترن كومبانى بنفس النتيجة فى آخر جولة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لفريق الجونة 4.83 مليون يورو.



القيمة التسويقية للاهلى والجونة

يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور كابتن الأهلى هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.