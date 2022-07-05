7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،مدرب منتخب مصر.. ثنائى ألمانى وكولومبى فى الصورة وانتظار موقف خليلوزيتش ،الزمالك يتمسك بحقوقه فى أزمة انقطاع طارق حامد وأبو جبل عن التدريبات.

مدرب منتخب مصر.. ثنائى ألمانى وكولومبى فى الصورة وانتظار موقف خليلوزيتش

يكثف اتحاد الكرة، من جهوده لحسم ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى السابق للفراعنة الذى تمت إقالته بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا. تمسك مسئولو نادي الزمالك بحقوق النادي كاملة في أزمة انقطاع الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمي عن التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، بعدما تمسكت الإدارة بتطبيق لائحة الفريق والنادى كاملة على الثنائى.

فيريرا يرفض الاعتماد على أبو جبل أسوة بأشرف بن شرقى

رفض جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، فكرة الاستعانة بمحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق خلال المباريات المتبقية، أسوة بما يفعله المغربى أشرف بن شرقى الذى انتهى عقده ومازال يؤدى بشكل مستمر مع الفريق فى كافة مبارياته الرسمية.

الكونفدرالية تجبر فيوتشر على التمسك بنجوم الفريق بسبب تعارض موعد القيد أكد عبد الظاهر السقاء المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن ناديه سيشارك في في كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، بالقائمة القديمة بسبب تعارض موعد القيد، الأمر الذي يفرض على فيوتشر التمسك بكامل نجومه نظراً لأن الصفقات الجديدة لن تنضم إلى الفريق إلا في فترة القيد التالية. عقد مارك كلاتنبرج مع اليونان وراء تأجيل بدء عمله فى اتحاد الكرة كشف مسئولو اتحاد الكرة ، أن عقد مارك كلاتنبرج رئيس لجنة تطوير الحكام مع الاتحاد اليوناني لكرة القدم، يمتد حتى نهاية الشهر الجارى وهو ما يؤجل بدء عمله مع لجنة الحكام بالجبلاية. يجرى حسين الشحات نجم النادى الاهلى اليوم الثلاثاء أشعة رنين على ركبته لتحديد موقفه من اللقاءات المقبلة للمارد الاحمر سواء فى الدوري أو كأس مصر بعد استبعاده من مباراة الجونة المقرر لها الليلة.