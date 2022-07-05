شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار فيوتشر وغزل المحلة في كأس الرابطة قبل نهائي البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة والنصف مساء الخميس يلتقي فيوتشر وغزل المحلة، في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث كل منهما عن حصد اللقب الأول من البطولة والتي انطلقت في نسختها الأولى خلال الموسم الجاري.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، فيما تأهل غزل المحلة بعد الفوز على الاسماعيلي بركلات الجزاءالترجيحية بنتيجة 4/3.

فيوتشردور المجموعات

ـ فاز على إيسترن كومباني 3/0

ـ فاز على بيراميدز 2/1

ـ فاز على مصر المقاصة 1/0

ـ فاز على المصري 2/1

ـ خسر من الاتحاد السكندري 2/1

الدور نصف النهائي

فاز على إنبي 2/0

مشوار غزل المحلة دور المجموعات

ـ تعادل مع طلائع الجيش 1/1

ـ تعادل مع إنبي 0/0

ـ فاز على الزمالك 3/0

ـ فاز على فاركو 3/1

ـ فاز على سيراميكا 2/1

الدور نصف النهائي

ـ فاز على الاسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4/3