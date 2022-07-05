شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الرابعة لرحيل إبراهيم الجوينى رئيس الأوليمبى الأسبق والمعلق الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل إبراهيم الجوينى رئيس نادى الأوليمبى الأسبق والمعلق الرياضى الشهير .

ولد الجوينى في 18 يناير1927 وتوفى فى 5 يوليه2018 وعمل بالتعليق الرياضى فترة طويلة ، واشتغل عدة وظائف مثل أمين صندوق الاتحاد الرياضي للقوات البحرية سنة 1956 وعضو اتحاد قوات مسلحة للألعاب الرياضية من سنه 1956 لسنه 1967.

بدأ مسيرته مع الراديو معلقا باذاعة الإسكندرية المحلية سنه 1961 ومعلقا باذاعة الجمهورية عام 1961 ، كما عمل معلقا بتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة سنه 1966.

عمل إبراهيم الجوينى رئيسا لنادى الأوليمبى فترة طويلة وكان عاشقا لأقدم الأندية السكندرية بشكل كبير ، وكان يظهر ذلك أثناء تعليقه على المباريات خلال فترة تواجد الأوليمبى بالدورى ولم يخفى إبراهيم الجوينى يوما حبه لفريقه السابق وعلق على دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية سنه 1988 فى العاصمة الكورية سيول وبطولة كأس العالم 1999.