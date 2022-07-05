شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أسباني لنهائى كأس الرابطة بين غزل المحلة و فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية عن طاقم الحكام الإسبانى المقرر أن يدير لقاء غزل المحلة و فيوتشر فى نهائى كأس الرابطة يوم الخميس المقبل .

و ضم الطاقم ، جيسيوس مانزانو حكم سساحة و أنجل رودريجز حكم مساعد و جيفر مارتينيز حكم مساعد ثان و فالنتين جوميز حكم رابع و إجناكيو جلاسيس حكم فيديو و اسديرو دياز مساعد حكم فيديو .

وأغلق فريق فيوتشر ملف مباراة إنبي فى نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين، استعدادا للقاء المقبل أمام غزل المحلة فى النهائي الخميس المقبل.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي وفيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

من ناحية أخرى، بات في حكم المؤكد افتقاد فيوتشر لكل من: محمود حمدي حارس مرمى الفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خضع على أثره لجراحة، كما يغيب أيضا ناصر ماهر عن المشاركة مع فيوتشر؛ بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة.